Ece Üner 10 Kasım'daki programında Atatürk'ü böyle andı

Kanal D'de ekrana gelen Ece Üner ile Susma programının 10 Kasım'da ekrana gelen bölümünde, siyah beyaz yayın yapıldı.

Türkiye'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde tüm Türkiye'de saygı, sevgi ve özlemle anıldı.

Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Ece Üner ile Susma programının 10 Kasım'daki bölümünde ise, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anılması esnasında yayın siyah beyaz olarak yapıldı.

"ATATÜRK ÖLÜMSÜZDÜR"

Ece Üner yayını siyah beyaz yaparak "Atatürk gittiğinden beri renksiz kaldık" mesajını verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anan Ece Üner "Hiç bir ölüm bu kadar ölümsüz olmamıştır. Atatürk ölümsüzdür" dedi.