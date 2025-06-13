Ece Üner'in yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı
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Halk Ana Haber'in sunucusu Ece Üner yargılandığı dava 19 Eylül tarihine ertelenirken, Üner hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.
Gazeteci Ece Üner, 18 Mart'ta İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımına verdiği yanıt nedeniyle Halk TV binasından polisler eşliğinde ifade vermeye götürülmüştü.
Saymaz’ın bu paylaşımına “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık” diyen Üner hakkında 'yargı organlarının alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.
Ece Üner, Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına dair "Mağduru olduğum bir meselenin sanığı oldum" demişti. Ece Üner, yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı.
Davanın bugün görülen duruşmasında ise; yurt dışı çıkış yasağı kaldırılırken, bir sonraki duruşma da 19 Eylül tarihine ertelendi.
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