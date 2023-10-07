Esra Erol'un canlı yayınında skandal hareket

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan ve mide bulandıran skandalların ele alındığı programlarda yaşanan rezaletlere bir yenisi daha eklendi. Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da adlı programa konuk olan yaşlı kadın sinirlerine hakim olamayınca bir skandala imzasını atıt.

Tüm Türkiye günlerdir Esra Erol'da programını konuşuyor. Programa 'İkiz bebeklerin babalarının farklı çıkması' olayı damga vurmuşken canlı yayında beklenmedik bir olay daha yaşandı.

Yeğeni Z.G.'i bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Ü.G., psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği yeğeninin M.Z. tarafından kaçırıldığını dile getirdi.

Canlı yayın esnasında M.Z. ve Z.G.'e ulaşan Erol'un ekibi ikiliyi telefon bağlantısıyla yayına alınca stüdyoda gergin dakikalar yaşandı.

Yeğeni Z.G. ile konuşurken sinir krizi geçiren Ümmiye Hanım sinirlerine hakim olamayıp canlı yayında el hareketi yapınca stüdyodakiler bir anda ne olduğu şaşırdı.

Ü.G.'in bu hareketi sonrasında Esra Erol'da izleyenlerden özür diledi.

Erol; "Bundan dolayı çok derin bir üzüntü ve sıkıntı içerisindeyim, programımda olmuş olması sebebiyle. Ben Ümmiye Teyze adına hepinizde çok ama çok özür diliyorum. Hiç yaşanmamış olmasının samimiyetle dilerdim." ifadelerini kullandı.

Esra Erol'un programında yaşanan bu anlar sosyal medyada viral oldu. O görüntüler kısa sürede çokça paylaşıldı.