  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı

Fox TV, dizi setinde Covid-19 vakası nedeniyle çekimlerin durduğu ve Evlilik Hakkında Her Şey'in gelecek hafta ekrana gelmeyeceği açıklandı.

Netflix'te Kulüp dizisinde ve Fox TV'de Evlilik Hakkında Her Şey'de başrol oynayan Gökçe Bahadır, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

 FOX TV AÇIKLAMA YAPTI
FOX TV yaptığı açıklamada salı akşamları yayınladığı MF Yapım imzalı 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelmeyeceğini de duyurdu. FOX yönetimi "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her salı buluşmak üzere" mesajını yayınladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır’ın rutin kontroller sırasında testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Bahadır son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni’ne de katılmıştı.

Etiketler korona dizi fox tv
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...''
Memur-Sen'den ek zam ve 3600 ek gösterge açıklaması
Memur ve emekli enflasyon zammı belli oldu: İşte zamlı Ocak 2022 memur maaşları
Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! Frikik vermemek için bakın ne yaptı?
Erdoğan unuttu, Akar hatırlattı
Akaryakıta zam üstüne zam!
Piyasalarda 1 milyar dolarlık ''gizemli'' satış
Reza Zarrab'ın lüks yaşamından yeni fotoğraflar
''Üniversiteler fuhuş evi'' diyen profesör, Şaban Teoman Duralı'yı hedef aldı
Hülya Avşar ve Müjde Ar'ın gizli fotoğrafları sosyal medyayı salladı