Fatih Altaylı: ''Namuzsuz vatandaşlar, namuslulardan daha makbul''

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, milyonlarca kişinin başvurduğu İmar Affı Yasası için olay yaratacak bir tespitte bulundu.

Fatih Altaylı, AK Parti Hükümetinin çıkarttığı "İmar Affı Yasası"yla ilgili olarak, "Seçime beş vardı ve memlekette namuslu vatandaşlar ile namussuz vatandaşlar arasında bir tercih yapmak gerekince namussuz olanlar daha makbul olduğu, onların sesi daha gür çıktığı için, bu katliam yasası oybirliği ile geçti Meclis’ten" dedi.

Konuyu bugünkü köşesine "Oybirliği ile gelecek katliamı" başlığı ile taşıyan Altaylı, yasanın bir katliam düzenlemesi, bir talan düzenlemesi olduğunu "Bu insafsız imar affı yasasının nelere mal olduğunu ve olacağını görmeye başladı herkes" diyerek savundu.