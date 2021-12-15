Fatih Altaylı yayından kaldırılan yazısıyla ilgili konuştu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sevilay Yılman’ın yeni Bakan Nureddin Nebati ile söyleşisine ilişkin kaleme aldığı yazısının kaldırılmasıyla ilgili “Bana değil yayıncıya sorun” dedi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman 13 Aralık’taki köşe yazısında kendisini telefonla arayan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı konuşmayı yayınlamıştı.

Sosyal medyada pek çok kez paylaşılan söyleşide Nureddin Nebati’nin “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse” gibi ifadeleri tepki çekmişti.

Röportajla ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın dün (14 Aralık) kaleme aldığı yazı yayından kaldırılmıştı. Altaylı yayından kaldırılan yazısında Yılman ve Nebati arasında geçen diyaloğun bir röportaj olmadığını, sözlerinin de izni alınmadan yayınlandığını yazmıştı.

“BANA DEĞİL YAYINCIYA SORUN”

Altaylı, yayından kaldırılan yazısına ilişkin Odatv’ye konuştu ve şöyle dedi: “Onu bana değil, yayıncıya sorun. Ben yazmakla mükellefim, yayınlamakla değil. Ben bir şey yazdıysam bilerek yazmışımdır. Yazdığımın dışında bir şey söylemem ben.”