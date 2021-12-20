Fatih Altaylı'dan ''Muharrem Sarıkaya'' isyanı

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, İHA muhabirine tokat attığı görüntülere tepki yağıyor. Sarıkaya'nın kovulması için çok sayıda mesaj aldığını ifade eden Fatih Altaylı, ''Muharrem Sarıkaya’ya program yaptıran ben değilim ki görevine ben son vereyim.'' dedi.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de olaya sessiz kalması ve hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etmesi ve sonunda da Sarıkaya'ya teşekkür etmesi nedeniyle eleştirilerin odağında.

Muharrem Sarıkaya ve Habertürk özür açıklaması yaptı. Ancak kamuoyu, kameralar önünde yaptığı çirkin hareket nedeniyle Sarıkaya'nın Habertürk'ten kovulması için baskı yapıyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bu baskıdan nasibini alanlardan. Altaylı, sosyal medya hesabından bu duruma isyan etti. İşte Ataylı'nın sosyal medya paylaşımları;

"Habertürk’te 2014’ten bu yana yöneticilik yapmadığım ve yetkili bir pozisyonda olmadığım halde bu kurumdaki her türlü olumsuzluğun ve başkalarının hatalarının bana yüklenmesinden sıkıldım ve yoruldum. İş yerinizde başkalarının hatalarından siz sorumlu tutulsanız hoşunuza gider mi?

Muharrem Sarıkaya’ya program yaptıran ben değilim ki görevine ben son vereyim. Yaptığı şeyin kabul edilebilir tarafı olmadığı aşikar. Kendinden daha alt pozisyonda çalıştığını düşündüğü kişilere kötü davrananları hiç sevmediğimi söyleyebilirim."