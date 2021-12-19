Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat

Habertürk Ankara Temsilcisi, gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses sorunu ile uğraştığı tahmin edilen İHA muhabirine tokat attı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, yanın öncesinde ses sorunu ile uğraşan İHA muhabirine tokat attığı görüntüler ortaya çıktı. Sarıkaya, olayın kamuoyuna yansımasının ardından açıklama yaparak özür diledi. Muhabir Ahmet Demir ise Sarıkaya'ya dava açacağını söyledi. Habertürk TV de bir açıklama yaparak özür diledi.

Ortaya çıkan görüntülerde Sarıkaya, eğilerek telefon ve kablolarla uğraşan İHA muhabiri Ahmet Demir’e çalıştığı esnada tokat attı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ise şaşkın ve tepkisiz kaldığı görüldü.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan gazeteci Talat Atilla, "Rezalet! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in karşısında Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat atıyor. Yazıklar olsun!" dedi.

GAZETECİ SENDİKALARINDAN TEPKİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası, “Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz” dedi.

DİSK Basın İş ise, "Bu emekçi düşmanlığının özrü, böyle emekçi düşmanlarının meslekte yeri yoktur" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Görüntülerin kamuoyuna yansıması ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem Sarıkaya, “Bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum” dedi ve özür diledi.

Sarıkaya’nın açıklama şöyle:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim.

Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

FATMA ŞAHİN’DEN 'AÇIKLAMA'

Sarıkaya’nın açıklamasının ardından, olay anında tepkisiz kalmasıyla dikkat çeken AKP’li Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de açıklama yaparak, “Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi” dedi.

HABERTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Habertürk TV'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."