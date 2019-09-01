Fatih Portakal'dan Burhan Kuzu'ya emeklilik mesajı

Doğalgaza bir ayda yapılan ikinci zamla birlikte toplamda yüzde 30 fiyat artışı yaşanırken, AK Parti’li Burhan Kuzu, zammın hükümet tarafından yapılmadığını iddia etti. Oysa ki BOTAŞ’ın bağlı olduğu Varlık Fonu’nun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan var.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Türkiye, iç ve dış tehditlerin yanı sıra ekonomik tehditlerle de karşı karşıya. Doğalgaz zammını yapan hükümet değil, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yani BOTAŞ’tır. AK Parti olarak, Türkiye’nin en ücra köşesine doğalgaz getirerek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık" dedi.

Burhan Kuzu doğalgaza zam yapanı buldu !

Gazeteci Fatih Portakal da Kuzu'nun paylaşımına tepki göstererek "Bir emekli olup kenara çekilseniz ne güzel olur. Paylaşımlarınızdan kitap bile yaparsınız. Nasıl olur?" yanıtını verdi.

BOTAŞ’ın 1,83 milyar lira olan sermayesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu A.Ş. adına kayıtlı. Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanvekili ise Erdoğan’ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.