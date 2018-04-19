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  3. 19 Nisan 2018 11:39

Fatih Portakal'dan CHP'ye çok sert tepki: ''Anlamış değilim!''

Erken seçim kararının açıklanmasının ardından CHP'nin içi boş bir "hazırız" açıklaması yapması Portakal'ı kızdırdı.

Fatih Portakal'dan CHP'ye çok sert tepki: ''Anlamış değilim!''
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için alınan erken seçim kararı ile birlikte kamuoyunda dikkat çeken isimlerden yine dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

FOX TV Ana Haber'in sunucusu gazeteci Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçim kararını değerlendirirken CHP'ye çok sert bir eleştiride bulundu.

Portakal CHP'nin "seçime hazırız" açıklamasını eleştirerek "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında..." dedi.

İşte Fatih Portakal'ın o tweet'i:

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