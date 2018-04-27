Fikret Bila istifa etti; işte Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni

Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından en önemli istifa bugün yaşandı. Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti.

Bila, bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak birlikte çalıştığı Demirören ailesine istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi. Fikret Bila'nın yerine ise Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar getirildi. Usta gazeteci Vahap Munyar, mesleğe ekonomi muhabirliğiyle başlamıştı.

VAHAP MUNYAR KİMDİR ?

1958 yılında Malatya’da dünyaya gele Vahap Muntar ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti. 1980 yazında Ulusal Basın Ajansı’na (UBA) girdi. 1981’de yolu o yılın mart ayında ekonomi gazetesine dönüşen Dünya Gazetesi ile kesişti. Aynı yılın sonunda Tercüman Gazetesine geçti ve İstihbarat Servisi’nde 2.5 yıl muhabir olarak görev yaptı.

1984 YILINDA HÜRRİYET MUHABİRİYDİ

1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi. Hürriyet’te iken Başbakanlık Basın Yayın’ın bursuyla 6 aylığına İngiltere’ye dil eğitimine gitti. Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz Gazetesi’nin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. 6 ay sonra, gazetenin yayın hayatına başladığı gün ayrıldı. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı. Ekim 1992’de Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü. 4-5 yıl sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu göreviyle birlikte köşe yazılarına da başladı.

HÜRRİYET GAZETESİNDE GEÇEN MESLEKİ BİR ÖMÜR

Hürriyet Ekonomi Müdürlüğü’nü 15 yıl aralıksız sürdürdü. 2012’de kendi isteğiyle yöneticilik görevini bırakıp, sadece köşe yazılarına odaklandı. Halen Hürriyet’te ekonomi yazarı olarak görevini sürdürüyor. Meslektaşı Emine Munyar’la evli. Kızı, ABD’de müzik eğitimini tamamladı. 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen Başkanvekili olarak görev yapıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medya ve İletişim Meclisi’nin kurucu başkanlığını üstlendi.

3 yıllık başkanlık görevini yürüttüğü Meclis’te halen Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyor. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu Üyeliği, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) yönetim kurulu üyeliği, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, sosyal amaçla katkı vermeye çalıştığı görevler arasında yer alıyor.



