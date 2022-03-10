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FOX TV'den karar: Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

FOX TV'den karar: Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer'in başrollerini paylaştığı FOX TV ekranlarının sevilen “Son Nefesime Kadar” dizisi final yapacak.

FOX’un Pastel Film imzalı  “Son Nefesime Kadar” dizisi için final kararı alındı. BBC’nin Happy Valley dizisinden ülkemize uyarlanan dizi kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyordu.

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyordu.

Hatice Meryem‘in uyarladığı, Deniz Çelebi Dikilitaş’ın ise yönettiği dizi 5. bölümde ekrabna veda edece

Etiketler Son Nefesime Kadar Rojda Demirer Nurgül Yeşilçay final
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