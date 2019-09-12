ABD'li gazeteciden Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık

ABD'de gazetecilik adı altında terör örgütü YPG/PKK propagandası yapan sözde gazeteci Lindsey Snell, Suriye'deki YPG kamplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

ABD'li Snell son paylaşımında ise Türk Bayrağı'na bir hakarette bulundu.

Sosyal medya hesabından da terör propagandası yapan Lindsey Snell, sınırın öte tarafından aşağılık bir poz verdi. Türk bayrağına el hareketi yapmaya kalkan Lindsey Snell'in arkasında, YPG/PKK paçavrası yer aldı.

HATAY'DA TUTUKLANMIŞTI

ABD'li gazeteci Lindsey Snell, 7 Ağustos 2016 yılında Suriye'den Türkiye'ye geçtikten sonra, 'askeri bölgeye izinsiz girmek' gerekçesiyle Hatay'da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Snell'in İstanbul'daki evine 22 Ağustos'ta düzenlenen polis baskınında ABD'li gazetecinin bilgisayar ve kamerası başta olmak üzere elektronik cihazlarına el konulmuştu. Snell daha sonra serbest bırakılmıştı.