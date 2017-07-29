Abdülkadir Selvi: ''FETÖ'cü icat etmenin gereği yok''

Hükümete yakın gazetecilerden Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Sözcü ve Cumhuriyet gazetesine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. CNN Türk’teki haber bülteninde konuşan ve FETÖ operasyonlarını değerlendiren Selvi; 2007’deki Ergenekon operasyonunu hatırlatarak “Biz o dönem darbecilerle mücadele ediliyor derken, operasyon Türkan Saylanlarla, Ahmet Şıklarla sulandırıldı. O Ergenekon değildi” dedi.

“SÖZCÜ’DEN, CUMHURİYET’TEN FETÖ’CÜ İCAT ETMENİN BİR GEREĞİ YOK”



Sözcü ve Cumhuriyet’e yönelik operasyonların da FETÖ ile mücadeleyi ‘sulandırdığına’ dikkat çeken Selvi “Burada da FETÖ var, darbeciler var ve bir kısmı kıskıvrak yakalandı. FETÖ’nün bir kısım önemli adamları yurt dışına kaçmayı başardı. Bizim bunların üzerine odaklanmamız gerekiyor. Buradan gidersek bunların başka bağlantılarını bulabiliriz. Ama bir yandan burayla ilgili yargılamalar devam ediyor. Hiç kimseye haksızlık etmem. Ama buraya odaklanmak gerekirken işte Cumhuriyet’ten, Sözcü’den falan FETÖ’cü icat etmeye çalışmanın bence bir gereği yoktur. Bizim asıl FETÖ mücadelesine odaklanmamız gerekir. Ben diğer meslektaşlarımın da kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını dilerim. İnşallah tutuksuz yargılanırlar eğer yargılanmalarını gerektirecek bir durum varsa” diye konuştu.