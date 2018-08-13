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  4. 13 Ağustos 2018 09:24

Dolara karşı savaş çağrısı: ''Yumrukları sıkın, hazırlanın !''

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye ile ABD arasındaki yaptırım krizi için iş dünyasına "savaş çağrısı" yaptı.

Dolara karşı savaş çağrısı: ''Yumrukları sıkın, hazırlanın !''
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ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlarla ilgili "Darbeyle yapamadıklarını parayla yapmaya çalışıyorlar, buna ekonomik savaş derler" dedi. Yeni Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de bugünkü yazısında ABD'ye tepki göstererek "İşi silah olan silahına, işi kalem olan kalemine sarılsın. Yumrukları sıkın, hazırlanın! Şanlı bir mücadele başlıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Karagül, "İşi silah olan silahına, işi kalem olan kalemine sarılsın. Yumrukları sıkın, hazırlanın! Şanlı bir mücadele başlıyor" diyerek, "O bizi ekonomi ile, başka araçlarla vurmaya çalışıyorsa biz de onun bu coğrafyadaki ellerini, uzantılarını kesmeyi bileceğiz" ifadesini kullandı.

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