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  4. 07 Kasım 2019 18:39

Hürriyet'ten skandal karar ! İmzaları silinecek...

Hürriyet Gazetesi'nde geçen Çarşamba günü mektupla yapılan tebligatlarla başlayan işten çıkarmalar devam ederken flaş bir karar daha anıldı. Demirören Grubu, işten çıkardığı gazetecilerin haberlerinden imzalarını siliyor.

Hürriyet'ten skandal karar ! İmzaları silinecek...
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Hürriyet Gazetesi'nde geçen Çarşamba günü mektupla yapılan tebligatlarla başlayan işten çıkarmalar devam ederken, bu duruma tepki olarak da birçok isim de gazete ile yollarını ayırmıştı.

Gazeteciler evlere gönderilen tebligatla işlerine son verilirken gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da görevinden istifa etmiş ve Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan olmuştu.

Askerlik görevini yapan muhabirini dahi kovan Hürriyet’e işten çıkarmalarla ilgili tepki gösterilirken, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. 

Odatv’nin öğrendiğine göre, Demirören Grubu, işten çıkardığı gazetecilerin haberlerinden imzalarını siliyor.

Gazetecilerin isimleri haberden silinirken, kovulan basın emekçilerinin gazete binasına girmemeleri içinde talimatlar verildi.

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hürriyet , imza , editör
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