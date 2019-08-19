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  4. 19 Ağustos 2019 09:56

Mine Sirmen hayatını kaybetti

Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı ve yazarı Ali Sirmen’in eşi Mine Sirmen (77) dün Amerikan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Mine Sirmen hayatını kaybetti
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Avukat Mine Sirmen, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

“Bir Eski Cumhuriyet İçin: Ali Sirmen Anlatıyor” kitabının yazarı Ümit Aslanbay, Mine Sirmen için “ O bir cumhuriyet kadınıydı” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre; Aslanbay, Mine Sirmen’i şu sözlerle anlattı: “27 Mayıs kuşağında bilen, izleyen, katılan ve gerektiğinde konuşmaktan çekinmeyen biriydi Mine Sirmen. Kendine güvenen mağrur, başı dik aydın bir kadındı.

Ali Sirmen büyük bir gururla yazılarını ilk ona okuttuğunu ve görüşlerini dikkate aldığını söylerdi. Ali Sirmen’in anılarını anlattığı kitabının vazgeçilmezi ve gizli kahramanı da oydu.

O istedi, zorladı ve yaptı. Cumhuriyet gazetesinin de başından geçenlerin en yakın takipçisi bir hukukçu ve bir cumhuriyet kadınıydı. Gazeteyi de her anına kadar savunan Nadir Nadi’den, İlhan Seçuk’a ve Uğur Mumcu’ya dostluklarını yaşatan kişiydi. O gizli bir kahramandı."

 
 

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