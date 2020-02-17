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  4. 17 Şubat 2020 08:47

Ortadoğu gazetesi kapandı

İsmi MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş tarafından konulan Ortadoğu gazetesi, 48 yılın ardından son baskısını yaptı. ‘Son Baskı’ manşetiyle çıkan gazete, “Bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz” cümleleriyle sitemkar bir şekilde yayın hayatından çekildi.

Ortadoğu gazetesi kapandı
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İsmi 1972 yılında MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş tarafından konulan Ortadoğu gazetesinin bugünkü son sayısında şu ifadeler kullanıldı:

“Her kuruluş; tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz Ortadoğu da 48 yıllık hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın…”

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