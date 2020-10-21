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  3. 21 Ekim 2020 15:02

Gazeteci Bekir Coşkun memleketinde defnedildi

Kanser hastalığı nedeniyle 75 yaşında vefat eden gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesi vasiyet ettiği gibi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Gazeteci Bekir Coşkun memleketinde defnedildi
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Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesi, Ankara'da dün düzenlenen törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. 

Merkez Karaköprü ilçesi Tülmen Mahallesi'ndeki meydanda Coşkun için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir ile Bekir Coşkun'un mesai arkadaşları ve meslektaşları saf tuttu.

 Namazın ardından Coşkun'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bekir Coşkun'un eşi Andree, çocukları Tolga ve Ebru ile kardeşi Haluk Coşkun da taziyeleri kabul etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Bekir Coşkun, 18 Ekim'de akşam saatlerinde solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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