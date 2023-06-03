Gazeteci Kemal Kınacı hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Kemal Kınacı hayatını kaybetti.

Kemal Kınacı’nın vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Üyemiz Kemal Kınacı’yı kaybettik. Uzun yıllar görev yapan Kemal Kınacı’nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.”

Kemal Kınacı’nın cenaze töreniyle ilgili bilgiler netleştiğinde paylaşılacak.

KEMAL KINACI KİMDİR?

Şanlıurfa’da 1933 yılında doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Enstitüsü’nde mezun oldu. Mesleğe 1955 yılında İstanbul Ekspres’te başladı. Hürriyet, Milliyet, Günaydın, Star gazetelerinde genel müdür olarak görev yaptı. Evli, üç çocuğu, beş torunu vardı.