Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz

Canlı yayında iğrenç bir tacize maruz kalan gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında hem tacizciyi hem de o iğrenç tacizi böyle ifşa etti.

YouTube hesabından canlı yayın yapan gazeteci Özlem Gürses, bir kullanıcının videoların altına uygunsuz cümleler yazdığını dile getirdi. “Kimsiniz, nesiniz, nasıl bir insansınız bilmiyorum ama avukatım sizi buldu” diyen gazeteci, kullanıcıya dava açıldığını duyurdu. Kendisini ahlaksız ifadelerle taciz eden erkeğe dava açtığını söyleyen Gürses, "Siz de buradan öğrenmiş olursunuz" dedi.