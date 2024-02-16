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Gazeteci Tolga Şardan hakkında 5 yıl hapis istendi

Gazeteci Tolga Şardan hakkında 5 yıl hapis istendi
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''MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu "yargı raporu"nda neler var?'' yazısı nedeniyle tutuklanıp, daha sonra tahliye edilen Tolga Şardan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gazeteci Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanıp, daha sonra tahliye edilmişti. 

T24'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gazeteci Tolga Şardan hakkında, dezenformasyon düzenlemesi kapsamında yer alan “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin yargı organlarını aşağılama” suçlarını işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

 

Etiketler tolga şardan mit yargı raporu
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