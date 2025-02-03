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Gezi Parkı soruşturması medyaya sıçradı: Savcılık, RTÜK'ten görüntüleri istedi

Gezi Parkı soruşturması medyaya sıçradı: Savcılık, RTÜK'ten görüntüleri istedi
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Birçok ünlü ismin menajerliği yapan Ayşe Barım'a yönelik başlatılan Gezi Parkı soruşturması medyaya da sıçradı. RTÜK'e yazı gönderen savcılık, Gezi olaylarını legal gösterdiği iddia edilen medya kuruluşlarının tespit edilmesini ve yayın kayıtlarının örneğini istedi.

Menajer Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı eylemleri soruşturması sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi. Savcılık RTÜK’e yazdığı yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığı ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu öne sürüldü.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre yazıda Gezi eylemleri döneminde kamuoyunda "Gezi Parkı olaylarını legal gösterdiği" iddia edilen medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti. 

RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra bazı medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme” suçundan geçtiğimiz cuma günü tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim tanık olarak dinlenmişti.

İfadelerinde kendilerini Ayşe Barım’ın yönlendirmediğini ve Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını söyleyen Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na savcılık, şüpheliyi kayırmaya yönelik gerçeğe aykırı ifade verdikleri gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatmıştı.

Habertürk

Etiketler ayşe barım gezi parkı RTÜK görüntü
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