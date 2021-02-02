Habertürk'te sansür! Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ı yayından aldılar

İzmir'de 24 saatte 8 deprem panik yarattı. İzmirliler'i uyaran Prof. Ahmet Ercan, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu. Prof. Ercan, İzmir'de Bayraklı gibi yerlerde depremlerin yıkıcı olmasından hem bakanlığı hem de belediyeyi sorumlu tuttu. Bu durumu anlattığı Habertürk yayınında 'sansüre uğradığını' iddia etti.



İTÜ Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Ahmet Ercan Atilla Güner'le Akşam Postası'na şöyle konuştu:

"KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEKSİN?"

''Meles ırmağının çatalağzı ve Gediz ırmağının çatalağzı kısımlarını imara kim açtı? Kentsel dönüşüm sadece yapılaşma olayı değildir. Kenttin kendi kendini besleyeceği tarım alanları olur. İzmir'in iki tane büyük tarım alanı vardır kendi kendisini besleyen birisi Bayraklı-Bornova ovası diğeri de Gediz deltasıydı. Buraları yapılaşmaya açan Ankara, yani Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Buralarda imarı planlayanlar da yerel yönetimler.

78 km ileride bir deprem oluyor Bayraklı'yı yıkıyor. Kim yaptı bu evi? Şu müteahhit yaptı. Vurun kelepçeyi atın içeriye. Herkes başı sorgulamıyor da en sondaki kişiyi sorguluyor, yakalayabildiğini içeriye atıyor. Suçlu ayağa kalk dediğin zaman Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın ayağa kalkması gerekiyor. Biz bu işlerin çözümünü bir türlü bulamıyoruz. Kimi kime şikayet edeceksin gibi bir pozisyona geldik."

"SANSÜRE UĞRADIM"

"Ben bunu bugün bu şekilde Habertürk'te anlatıyordum, pat diye kestiler, sansüre uğradım. Demek ki bu işin faili bulunmak istenmiyor. Paldır küldür programı kestiler. Program gayet güzel gidiyordu aslında. Sosyal medya bu meseleye tepki gösterdi.

Bunu ilk defa yaşamıyorum daha önce TRT1'de 'deprem vergileri ne oldu' diye sorguladığımda, ki ilk sorgulayan benim, o zaman da kesmişlerdi. Doğruyu araştırmak ve doğruyu konuşmak çok zor."