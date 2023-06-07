Halk TV, Tele1, Flash TV ve FOX TV'ye seçim yayını cezası yağdı

Radyo Televizyon Üst Kurulu; çeşitli yayınları gerekçe göstererek Halk TV, Tele1, Flash TV ve FOX TV'ye ceza verdi.

RTÜK seçim yayınları sebebiyle birçok kanala ceza kesti. Gazeteci Çiğdem Toker’in “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” sözlerini yayınlayan FOX’a ağır yaptırım uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü.

Masadaki raporlar ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkindi.

FOX’un seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker’in “ …aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık bir kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda, biraz da aslında şunu demek istiyorum demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir” kurulun gündemine geldi.

İlgili uzman raporunu ele alan Üst Kurul, yayıncı kanalın yasa ihlali yaptığını tespit ederek FOX TV'ye’a üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Halk TV’te İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “..Ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı” sözleri Halk TV’ye yaptırım getirdi. RTÜK, Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Tele 1'in “18 Dakika” programında Merdan Yanardağ’ın “Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum” şeklindeki ve buna benzer beyanlarını değerlendiren Üst Kurul, kanala ceza verdi.

Milletvekili Cemal Enginyurt’un Flash Haber’deki açıklamaları yayıncı kanala yaptırım getirdi.