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Halk TV'de bir ayrılık daha

Halk TV'de bir ayrılık daha

Halk TV'de Program Müdürü olarak görev yapan Candan Yıldız, kanala veda ettiğini duyurdu.

Halk TV'de Program Müdürü olarak görev yapan Candan Yıldız, kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı. Yıdız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleket şartları çetin, yolculuk zor. Ama aslolan yol... Molalar da yolculuğa içkin... 9 ay önce Halk TV gemisine bindim şimdi de iniyorum. Halk TV'den istifa ettim. @SuatToktas ve kanalın güzel çalışanlarına buradan da teşekkür etmek istedim." ifadesini kullandı.

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Candan Yıldız kimdir?
Marmara İletişim Fakültesi mezunu olan Candan Yıldız, CNNTürk; Kanal D; İMC TV kanallarda uzun yıllar ana haber editörlüğü yaptı. T24'te yazıişleri müdürü olarak çalışan Candan Yıldız, "Öteki Sesler" belgeseline imza attı. Şiddete Karşı Anlatılar ve Dicle'nin Gözyaşları kitap çalışmalarında yer aldı. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazıları yazdı. Yıldız, Halk TV Program Müdürlüğü görevine Mayıs 2021'de getirilmişti.

Etiketler halk tv candan yıldız
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