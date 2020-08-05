Haluk Özdil 2 ay önce böyle uyarmış: Lübnan'ı darmadağın edecekler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ülke ekonomisinin can damarı olarak görülen Beyrut Limanı'nda dün şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 100'den fazla insan hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi de yaralandı.

En az 3 milyar dolarlık hasara yol açtığı belirtilen patlamanın ardından yazar Haluk Özdil'in 29 Mayıs 2020 tarihinde Beyaz TV'de katıldığı ''Ne Var Ne Yok" programında Lübnan ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

2 AY ÖNCE UYARMIŞTI

Özdil, 29 Mayıs'ta katıldığı programda "Üç ay içerisinde Lübnan’ı darmadağın edecekler. Lübnan'ı not alın. Bence Lübnan'a turistik geziye de gitmeyin" ifadelerini kullandı.

HALUK ÖZDİL: KAHİN DEĞİLİM

Beyrut'u savaş alanına çeviren patlamadan sonra sosyal medyada tepki çektiğini belirten Haluk Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Lübnan için yaptığım uyarı gerçekleşince yaralayıcı tepkiler geldi. Ben bir yazarım elde ettiğim verileri analiz edip sonuca ulaşıyorum. Kahin, ajan, büyücü değilim. Hiçbir yerle de bağlantım yok." dedi.

HALUK ÖZDİL KİMDİR?

Haluk Özdil, 1957 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra genç yaşta başladığı memuriyet yaşamı ile birlikte, çeşitli kamu kurumlarının dergilerine düzenli olarak yazılar yazmaya başlamıştır.

Haluk Özdil'in Ankara fotoğraf sanatçıları derneğinde başladığı fotoğraf uğraşı kendisine yurt içinde çeşitli ödüller getirmiş, yurt dışı yarışmalarında dört defa sergilenme hakkı kazanan "Arayış" isimli fotoğrafı Devlet Resim Heykel Müzesinin arşivlerinde yerini almıştır.

Yazar 7 yıl sonra memuriyet hayatını bırakmış, İstanbul'a yerleşmiş ve ulusal başında çeşitli gazete ve dergilerde görev yapmıştır.

1995 yılından itibaren sektörel bazda yayınlar çıkaran bir grubun yayın yönetmeliğini yapmıştır. 2008 yılına kadar da bu görevine devam etmiştir. Haluk Özdil, daha sonra profesyonel çalışma yaşamını bırakarak yazmaya yönelmiştir.