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Hürriyet 2 ildeki şubelerini kapattı

Hürriyet 2 ildeki şubelerini kapattı
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Hürriyet, Antalya ve İzmir’deki şubelerinin kapatıldığını duyurdu.

Hürriyet, Antalya ve İzmir’deki şubelerinin kapatıldığını KAP açıklamasıyla duyurdu.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amacıyla,

Kurulumuzun 31.10.2022 tarihli 2022/20 sayılı kararı ile halihazırda faaliyetleri durdurulmuş olan “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi – Antalya DPC Şubesi” unvanlı ve Yenigöl Mahallesi, Serik Caddesi, N80, Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan şubesinin ve Kurulumuzun 14.12.2022 tarihli 2022/23 sayılı kararı ile halihazırda faaliyetleri durdurulmuş olan “Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi – İzmir DPC Şubesi” unvanlı ve Fatih Mahallesi, Ege Caddesi, N36, Gaziemir/İzmir adresinde bulunan şubesinin, görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar vermiştir.”

Etiketler hürriyet şube hürriyet şubeleri şubeleri kapattı
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