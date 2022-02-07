İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci fatura paylaşan ünlüleri bombaladı: Şaka mısınız siz?

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, yüksek gelen elektrik faturalarını paylaşan ünlüleri sert bir dille eleştirdi.

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar sonucunda hayat pahalılığının her geçen gün daha da arttığı Türkiye'de yılbaşında 'kademeli elektrik tarifesi' uygulanmaya başladı. Milyonlarca kişi, önceki ödemelerinin 2, 3 katı tutarlarla karşılaştı.

Düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılması da yaşanan krize çare olmadı. Yüksek faturalara tepki gösteren vatandaşlar arasında ünlü isimler de vardı.

İktidara yakınlığıyla bilinen https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/cem-kucuk/622947.aspx de faturaların yüksek olduğunu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini söyledi.

"150 kilovatsaat üzerine yüzde 125 zam uygulanmasının 210 kilovata çıkması doğru karar. Ama hâlâ yüksek, gene itirazsız kabul. İşverenler üzerindeki yük daha ağır. İş yerlerindeki elektrik ve doğalgaza daha çok zam geldi. Orada da maliyetler yüksek. Berberler, bakkallar, kasaplar, eczacılar vb. hepsi özellikle küçük esnaf faturalardan haklı olarak şikâyetçi. İtiraz yok" diyen Küçük, sanatçılaraysa tepki gösterdi:

'BAZI SANATÇILARIN YAPTIĞI ZEKA TESTİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

"Ancak bazı sanatçıların elektrik faturaları üzerinden yaptıkları zeka testini anlamak mümkün değil! Mesela 3+1 evine 2.550 TL gelen Gülse Birsel. 2000 kilovat tüketmişsin. Belli ki klima, elektrik sobası gibi elektriği çok yakan bir şeyler çalıştırmışsın. Yoksa her 3+1 eve böyle fatura gelmesi mümkün mü? Buna elektrik mi dayanır?

'ATÖLYE Mİ ÇALIŞTIRIYORSUN EVİNDE?'

Türkücü Serkan Kaya’ya ne demeli? 9.800 TL fatura gelmiş evine. 8.000 kilovat yakmışsın be adam. Atölye mi çalıştırıyorsun evinde? Dalga geçer gibi çok geldi demiş bir de. Ayıptır...

'ŞAKA MISINIZ?'

İdo Tatlıses de 7.400 TL geldi demiş. 'Böyle ölmem, füze atın' demiş. Ya gerçekten nasıl bir zekâ testi bu? Şaka mısınız? Tamam faturaları eleştirin de sanki her eve 3-5 bin lira fatura geliyormuş gibi algı yapmayın. Yoksa tabii ki normal bir eve ortalama gelen 300-400 lira bile eleştirilir."

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