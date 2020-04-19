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  4. 19 Nisan 2020 22:42

Independent Türkçe'ye erişim engeli

Independent Türkçe haber sitesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) idari kararı nedeniyle, zaman zaman erişim sağlanamıyor.

Independent Türkçe'ye erişim engeli
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ndependent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, BTK idari kararıyla sitelerinin engellendiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiçek, “Sitemize girişte sorun yaşanıyor. Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaşıyor” diyerek, idari tedbir kararı uyarısının görüntünüsünü paylaştı.

Independent Türkçe’ye Türkiye’de getirilen idari tedbir kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça’nın internet sitelerine erişime engel getirmesinin ardından geldi. Suudi Arabistan, 13 Nisan’da AA ve TRT Arapça’nın sitelerini engellemişti.

Nevzat Çiçek ise objektif yayıncılık yaptıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Independent Türkçe sitesine bazı yerlerde BTK kararıyla girilemiyor. BTK, 19 Nisan tarihinde aldığı idari kararla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bazı sitelere erişim engeli koydu. Bu kararın alınmasında Suudi Arabistan’ın Anadolu Ajansı ve TRT Arapça başta olmak üzere erişimi engelleme kararına karşı yapıldığını belirtiliyor. İngiltere merkezli Independent’ın Türkiye uzantısı olan Türkçe’de ortaklıktan kaynaklı olarak böyle bir kararın merkezinde yer aldı… Bizim yayın çizgimizden kaynaklı hiçbir sorun olmadığı gibi yayınlarımız oldukça objektif bulunuyor… Independent’ın ana gövdesinin yüzde 70’i Rus işadamında. yüzde 30’u Suudlu işadamında ama editöryal bağımsızlık tamamen kuruluş ilkelerinde… Bize resmi olarak herhangi bir tebligat yada mahkeme kararı gelmiş değil. Devletler arası bir mesele bizimle ilgili değil.

Sonuçta, bizim editöryal bağımsızlığımızın ihlali yada objektif haber ilkelerinin ihlaliyle ilgili herhangi bir karar yok… Herhangi bir kapatma yok ortada idari bir BTK kararı var… Siteye bazı yerlerde erişim sağlanıyor, bazı yerlerde sağlanmıyorb Durum şimdilik budur.”

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