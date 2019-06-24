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  4. 24 Haziran 2019 09:51

Ünlü yorumcu İmamoğlu sözünü tuttu

Basketbol yorumcusu Kaan Kural, 7 Mayıs'ta bir takipçisine verdiği sözü tuttu ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetini kendi tarzıyla yorumladı. Kaan Kural'ın bu paylaşımı herkesi güldürdü.

Ünlü yorumcu İmamoğlu sözünü tuttu
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Basketbol yorumcusu Kaan Kural, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nun galibiyetini kendi tarzıyla yorumladı! Kaan Kural, 7 Mayıs’ta bir takipçisine verdiği sözü tuttu ve “Ohohoho! Yok artık İmamoğlu” dediği ses kaydını paylaştı!

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Kaan Kural, Twitter hesabından 7 Mayıs tarihinde, “Keyfimiz yerinde. Mart’ın sonu bahardı. Haziran’ın sonu da yaz #herşeyçokgüzelolacak” paylaşımını yapmıştı. Kural, bu paylaşıma bir takipçisinin “Abi 23 haziran gecesi yok artık imamoğlu ohohhhohoho diye ses kaydı atar mısın…” şeklindeki ricasını da kırmadı.

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