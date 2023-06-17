Medyada bir devrin sonu: Milliyet tarih oluyor!

Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği, Hürriyet ve Posta gazetelerinin kadrolarının da daraltılacağı açıklandı.

Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi.

Demirören Medya, artık büyük oranda dijital yayına geçiyor. Yeniçağ’da yer alan habere göre, Milliyet gazetesinin kâğıt baskısı bu ay sona eriyor.

Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi.