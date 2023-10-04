Merdan Yanardağ hakkında karar verildi

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ getirildi. Yanardağ'ı çok sayıda avukat temsil etti.

Merdan Yanardağ savunmasında, "Bu dava basın özgürlüğünü ortadan kaldırma, Türkiye’yi baskıcı ortama sürükleme davasıdır. Benim tutuklanmam bağımsız medyaya gözdağı vermek içindir. Toplumu sindirmek içindir. 14-28 Mayıs seçimlerinin ilk siyasi somut sonucu benim tutuklanmamdır. 38 yıllık gazeteciyim. Yargılanmamın nedeni terör örgütü övmek değildir. Burada olmamamın nedeni yayınlarımız nedeniyledir. Beni niye tutukladınız adresim belli, tüm çağrılara uymuşum, hiç aksama olmamış. Şöyle bir tezgah kurulmuş sosyal medyada bir troll ordusu var, onları millet sanan bir savcılık var. Kim oldukları bile belli değil. Bunlara dayanarak savcılık, toplumsal infial diyor. Kimse sokağa çıkmış mı, protesto olmuş mu, yakın ve açık tehlike var mı? Seçim dönemi yaptığımız yayınlar belli ki birilerini rahatsız etti" dedi. Tutuklanmasına neden olan konunun "tecrit konusu" olduğunu ifade eden Yanardağ, "İddianamede montaj yapılmış. 60 dakikalık program yapmışım. O gün 5 konuya ilişkin yorum yapmışız en az üzerinde durduğumuz konu bu konuydu. Ben 'Öcalan'ı ele alıp terör eylemlerini övelim demişim' gibi bir muameleyle karşılaştım" dedi. Sosyal medyada troll baskısından dolayı tutuklandığını ileri süren Yanardağ, "Benim tutuklanmama neden olan 62 saniyelik video, 5 gün çalışılarak yapılmıştır. Yayından 5 gün sonra gece yüklenmiş sabaha kadar linç girişimi yapılmıştır. Öyle montaj yapılmış ki cümleyi değil kelimeyi bile ortadan bölmüşler" diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti. Yanardağ'ın avukatları da müvekkillerinin beraatini talep ettiler.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Yanardağ’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPTI

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Yanardağ, "Savcılık bu montaj yaklaşımıyla, ikinci bir kurgu anlayışıyla iddiasını sürdürüyor. Benim yaptığım program, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılan programdır. Savcı talebiyle basın hak ve özgürlüklerinin daraltılmasını istemiştir. Bu dava Türkiye'yi totaliter rejime sürükleme amaçlıdır. Burada gazetecilik faaliyeti yargılanıyor. Sanal bir suç yaratılıyor. Fiile değil, faile bakılarak suç uydurulmaya çalışılıyor. Ben adalete inanıyorum" dedi. Son sözü sorulan Yanardağ, "Savcının tavrı geleceğe yönelik içtihat oluşturmak amaçlıdır. Bu iddianamenin bağlamı yok. Bu iddianame sanal. Benim amacım AKP politikalarını eleştirmektir. Buna katılırsınız veya katılmazsınız, ama bunun yaptırımı da eleştirmek olur. 38 yıllık gazeteciyim, bunca yıl sonra bu örgütü öveyim mi diyeceğim? Böyle bir şey olamaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Yanardağ’ın avukatları da müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Mahkeme Başkanı, heyet kararını açıklamadan önce Merdan Yanardağ’ın sözlerinin bir kısmının seyrinden çıktığını, eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kalmadığını ve Abdullah Öcalan’ın siyasetinin övüldüğü şeklinde değerlendirdiklerini belirtti. Mahkeme heyeti, Yanardağ'ı basın yayın yoluyla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan heyet, Yanardağ'ın tahliyesine de karar verdi.

YANARDAĞ'IN AVUKATI: "BURUK BİR SEVİNÇ"

Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, "Merdan Yanardağ tahliye oldu. Yalnız bu buruk bir sevinç, savcı mütalaasını verdi. Biz savunmamızı yaptık, mahkeme de kararını verdi. Merdan Yanardağ, 'Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tabi bu kesinleşmiş bir ceza değil. Bizim açımızdan bu karar kabul edilebilir değil. İstinaf mahkemesine başvuracağız. Ceza almaması gerekiyordu. Ancak cezayla birlikte tahliye kararı da verildi. Bu sebeple sevinçliyiz tabi ki. Bugün akşam saatlerinde Merdan Yanardağ aramıza katılacak ve kendisi kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Merdan Yanardağ’ın oğlu Alp Yanardağ ise mahkemenin beraat kararı vermesi gerektiğini söyleyerek istinafa başvurduklarında bu cezanın kaldırılacağını düşündüğünü belirtti.

DHA