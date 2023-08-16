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Müge Anlı'nın rakibi Serap Paköz'ün programı yayından kaldırıldı

Müge Anlı'nın rakibi Serap Paköz'ün programı yayından kaldırıldı
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Star TV'de Serap Paköz'ün sunduğu ''Gerçeğin Peşinde'' programı yayından kaldırıldı.

Ünlü sunucu Serap Paköz'ün sunumuyla Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Gerçeğin Peşinde" programı nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER ELE ALINIYORDU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu. 

Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezonda Star TV ekranında olmayacağı ortaya çıktı. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın yeni sezondaki akıbeti ise şimdiden merak konusu oldu

Etiketler serap paköz gerçeğin peşinde müge anlı
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