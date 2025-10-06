  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Nagehan Alçı ve Ferhat Murat birbirine girdi: ''İnsanı çıldırtan laflar bunlar''

Nagehan Alçı ve Ferhat Murat canlı yayında birbirine girdi: ''İnsanı çıldırtan laflar bunlar''

Güncelleme:

Ekol TV canlı yayınında Negehan Alçı ile Ferhat Murat arasında tansiyon yükseldi. Murat, sosyal medyada Avrupa ülkeleri ile Türkiye'deki alım gücünü kıyaslayanların manipülasyon yaptığını savundu. Nagehan Alçı karşı çıkınca ikili arasında gerginlik yaşandı.

Ekol TV'de ''Gün Başlarken'' adlı programda Ferhat Murat ve Nagehan Alçı arasında 'manipülasyon gerginliği' yaşandı.

Murat, sosyal medya hesaplarında "Almanya'da araba 4 bin Euro, Türkiye'de 1 milyon 700 bin" gibi karşılaştırmaların yapıldığını belirterek, bunun "Oradaki hayatın çok ucuzmuş gibi gösterildiği, çok fazla kazanılıyor gibi gösterildiği, emek sömürüsünün olmadığı gibi bir durumu ortaya koyan" manipülasyon olduğunu öne sürdü. 

NAGEHAN ALÇI'DAN TEPKİ: GENÇLER DAHA AKILLI

Ferhat Murat'ın manipülasyon iddialarına karşı çıkan Nagehan Alçı ise, "Buna hiç katılmam, kusura bakma. Gençler de çocuklar da bizden daha akıllı. Hiç öyle manipülasyona girmezler. Herkes dünyada neyin ne olduğunu biliyor" sözleriyle karşı çıktı.

Alçı, asıl meselenin "Önemli olan Türkiye'yi kalmak istenecek bir ülke yapmaktır" diyerek görüşünü vurguladı.

Bu sırada Ferhat Murat, Atom Fiziği Profesörü Emre Erdem'in "20 yıl Almanya'da kaldım. Ülkemde genç öğrencilerin heveslerini gördüm. İyi ki gelmişim" şeklindeki sözlerini içeren bir haber detayını okuyarak, Alçı'nın görüşünü yalanlayan bir haber olduğunu savundu.

ALÇI’DAN ‘MANİPÜLATİF’ ÇIKIŞI

Profesörün sözlerine karşı olmadığını söyleyen Nagehan Alçı, "Ben bu manipülatif yaklaşıma karşı bir şey yapamam" diyerek sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi.

Ferhat Murat'ın "Ne demek ya? Bu çok ciddi bir saygısızlık ya" sözleri üzerine tartışmanın tansiyonu yükseldi. Alçı, Murat'ın kendi söylediklerini çarpıtarak manipülasyon uyguladığını dile getirerek, "Manipülasyon benim söylediklerimi çarpıtmak. Çünkü ben buna karşı bir şey söylemiyorum ki... Önemli olan gençlerin bu ülkede kalmasını istetmektir. Öyle bir ülke haline geldi" ifadelerini kullandı.

"İNSANI ÇILDIRTAN LAFLAR BUNLAR!"

Ferhat Murat'ın, Nagehan Alçı'ya yönelik "Avrupa'yı öyle bir yağlıyorsun, öyle bir ballıyorsun, öyle bir önümüze koyuyorsun ki sanki Avrupa'da hiç sorun yok" ithamı, Alçı'nın sert tepkisine neden oldu.

Alçı, "Ben öyle bir şey mi dedim? Avrupa'da problem yok mu dedim? Avrupa'yı mı övdüm? Yani bu o kadar klişe bir şeyle beni bir yere sıkıştırmaya çalışıyorsun ki Avrupa'daki problemleri kusura bakma çok iyi biliyorum. Ben dünyayı takip ediyorum. Biliyorum. Ekonomik sorunları da biliyorum," diyerek kendisini savundu.

Ardından, Murat'ın kendisine yönelik bu tür bir dil kullanmasına tepki göstererek, "İnsanı çıldırtan laflar bunlar!" ifadesini kullandı.

text-ad
Etiketler ekol tv nagehan alçı ferhat murat manipülasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son seçim anketinde Erdoğan'a da Bahçeli'ye de soğuk duş etkisi 4 sorunun 4'ünde de kaybetti! Son seçim anketinde Erdoğan'a da Bahçeli'ye de soğuk duş etkisi 4 sorunun 4'ünde de kaybetti! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a sen misin canlı yayında badem bıyıklı göndermesi yapan linçi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a sen misin canlı yayında badem bıyıklı göndermesi yapan linçi! Bu araçlar yolda bırakmıyor! İşte en sorunsuz otomobiller Bu araçlar yolda bırakmıyor! İşte en sorunsuz otomobiller Plakasız araçla kamyonetin önünü kesip ateş açtı: Ölü ve yaralılar var! Plakasız araçla kamyonetin önünü kesip ateş açtı: Ölü ve yaralılar var! Sinan Ateş davası sanığı öldürüldü; Ayşe Ateş'ten açıklama geldi Sinan Ateş davası sanığı öldürüldü; Ayşe Ateş'ten açıklama geldi Survivor'un güzel yarışmacısı başörtüsüyle herkesi şaşırttı Survivor'un güzel yarışmacısı başörtüsüyle herkesi şaşırttı Kızılcık Şerbeti'nde 2 sürpriz birden: 2 güzel isim diziye katılıyor! Kızılcık Şerbeti'nde 2 sürpriz birden: 2 güzel isim diziye katılıyor! Bakan Tunç açıkladı: İşte tüm davaların seyrini değiştirecek düzenleme... Bakan Tunç açıkladı: İşte tüm davaların seyrini değiştirecek düzenleme... Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Sağanak yağışlar geliyor! Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Sağanak yağışlar geliyor! Skandal! 16 yaşındaki çocuğun karın ağrısı doğum sancısı çıktı Skandal! 16 yaşındaki çocuğun karın ağrısı doğum sancısı çıktı
Sokak ortasında aile faciası: Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü Sokak ortasında aile faciası: Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü Bomba iddia: Selahattin Demirtaş'a tahliye yolu göründü Bomba iddia: Selahattin Demirtaş'a tahliye yolu göründü Mini etekli genç kızı eteği yüzünden taciz etmişti; yaptığı yanına kar kaldı! Mini etekli genç kızı eteği yüzünden taciz etmişti; yaptığı yanına kar kaldı! Parktaki gençleri uygunsuz hareketleri yüzünden uyardı; döve döve öldürdüler! Parktaki gençleri uygunsuz hareketleri yüzünden uyardı; döve döve öldürdüler! Otomobilin içinde tartışıp, tünelde indirip pompalı tüfekle öldürdüler! Otomobilin içinde tartışıp, tünelde indirip pompalı tüfekle öldürdüler! Film olsa gişe rekorları kırar: Uzaklaştırma kararlı eşinin haline üzüldüğüne pişman oldu! Film olsa gişe rekorları kırar: Uzaklaştırma kararlı eşinin haline üzüldüğüne pişman oldu! İkinci el aracını ya da evini satmak isteyenler dikkat: Bugün 100 bin TL ceza kesildi! İkinci el aracını ya da evini satmak isteyenler dikkat: Bugün 100 bin TL ceza kesildi! Devlet Türkiye’nin dev AVM’sine de ortak oldu Devlet Türkiye’nin dev AVM’sine de ortak oldu Can Holding soruşturmasında ''devlet büyüğü'' iddiası: Ankara'yı karıştıran isim kim ? Can Holding soruşturmasında ''devlet büyüğü'' iddiası: Ankara'yı karıştıran isim kim ? Sürpriz golcü birinci lige damgasını vurdu: Leblebi gibi gol atıyor! Sürpriz golcü birinci lige damgasını vurdu: Leblebi gibi gol atıyor!