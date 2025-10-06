Nagehan Alçı ve Ferhat Murat canlı yayında birbirine girdi: ''İnsanı çıldırtan laflar bunlar''

Ekol TV canlı yayınında Negehan Alçı ile Ferhat Murat arasında tansiyon yükseldi. Murat, sosyal medyada Avrupa ülkeleri ile Türkiye'deki alım gücünü kıyaslayanların manipülasyon yaptığını savundu. Nagehan Alçı karşı çıkınca ikili arasında gerginlik yaşandı.

Ekol TV'de ''Gün Başlarken'' adlı programda Ferhat Murat ve Nagehan Alçı arasında 'manipülasyon gerginliği' yaşandı.

Murat, sosyal medya hesaplarında "Almanya'da araba 4 bin Euro, Türkiye'de 1 milyon 700 bin" gibi karşılaştırmaların yapıldığını belirterek, bunun "Oradaki hayatın çok ucuzmuş gibi gösterildiği, çok fazla kazanılıyor gibi gösterildiği, emek sömürüsünün olmadığı gibi bir durumu ortaya koyan" manipülasyon olduğunu öne sürdü.

NAGEHAN ALÇI'DAN TEPKİ: GENÇLER DAHA AKILLI

Ferhat Murat'ın manipülasyon iddialarına karşı çıkan Nagehan Alçı ise, "Buna hiç katılmam, kusura bakma. Gençler de çocuklar da bizden daha akıllı. Hiç öyle manipülasyona girmezler. Herkes dünyada neyin ne olduğunu biliyor" sözleriyle karşı çıktı.

Alçı, asıl meselenin "Önemli olan Türkiye'yi kalmak istenecek bir ülke yapmaktır" diyerek görüşünü vurguladı.

Bu sırada Ferhat Murat, Atom Fiziği Profesörü Emre Erdem'in "20 yıl Almanya'da kaldım. Ülkemde genç öğrencilerin heveslerini gördüm. İyi ki gelmişim" şeklindeki sözlerini içeren bir haber detayını okuyarak, Alçı'nın görüşünü yalanlayan bir haber olduğunu savundu.

ALÇI’DAN ‘MANİPÜLATİF’ ÇIKIŞI

Profesörün sözlerine karşı olmadığını söyleyen Nagehan Alçı, "Ben bu manipülatif yaklaşıma karşı bir şey yapamam" diyerek sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi.

Ferhat Murat'ın "Ne demek ya? Bu çok ciddi bir saygısızlık ya" sözleri üzerine tartışmanın tansiyonu yükseldi. Alçı, Murat'ın kendi söylediklerini çarpıtarak manipülasyon uyguladığını dile getirerek, "Manipülasyon benim söylediklerimi çarpıtmak. Çünkü ben buna karşı bir şey söylemiyorum ki... Önemli olan gençlerin bu ülkede kalmasını istetmektir. Öyle bir ülke haline geldi" ifadelerini kullandı.

"İNSANI ÇILDIRTAN LAFLAR BUNLAR!"

Ferhat Murat'ın, Nagehan Alçı'ya yönelik "Avrupa'yı öyle bir yağlıyorsun, öyle bir ballıyorsun, öyle bir önümüze koyuyorsun ki sanki Avrupa'da hiç sorun yok" ithamı, Alçı'nın sert tepkisine neden oldu.

Alçı, "Ben öyle bir şey mi dedim? Avrupa'da problem yok mu dedim? Avrupa'yı mı övdüm? Yani bu o kadar klişe bir şeyle beni bir yere sıkıştırmaya çalışıyorsun ki Avrupa'daki problemleri kusura bakma çok iyi biliyorum. Ben dünyayı takip ediyorum. Biliyorum. Ekonomik sorunları da biliyorum," diyerek kendisini savundu.

Ardından, Murat'ın kendisine yönelik bu tür bir dil kullanmasına tepki göstererek, "İnsanı çıldırtan laflar bunlar!" ifadesini kullandı.