Nihat Hatipoğlu ne kadar maaş alıyor ? İşte son iddia

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da ekranda boy gösteren ilahiyatçıların ne kadar para aldıkları yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Nihat Hatipoğlu'nun aldığı parayla ilgili sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılıyor. Kimi 500 bin TL, kimi 600 bin TL, kimi de olayı daha da abartarak 1 milyon TL aldığını söylüyor.

80 BİN TL İDDİASI

Sosyal medyada kim tarafından yapıldığı bilinmeyen, ancak Nihat Hatipoğlu hayranları tarafından paylaşılan bir açıklamaya göre; ünlü ilahiyatçı iftar ve sahur programlarına karşılık 80 bin TL alıyor.

Nihat Hatipoğlu'ndan şok soruya şok cevap

"HOCAMIZ HAYIR İŞLERİ YAPIYOR"

30 gün boyunca bu paraya çalışan Hatipoğlu hakkında yapılan karalama kampanyalarını sert sözlerle eleştiren hayranları "Hocamız buradan aldığı parayla da hayır işleri yapıyor" şeklinde yorumlarda bulunuyor.

KANAL YÖNETİMİ SESSİZ

Uzun süredir tartışılan konuyla ilgili kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmış değil...