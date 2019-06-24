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EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL'DA 2. ZAFER!
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  4. 24 Haziran 2019 02:12

Ekrem İmamoğlu kazandı, Nagehan Alçı canlı yayında stüdyoyu terk etti

İstanbul yerel seçim sonuçları açıklanıp Ekrem İmamoğlu'nun 2. kez seçimlerden galip çıkmasının ardından Habertürk canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Nagehan Alçı stüdyodan apar topar stüdyoyu terk etti.

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Türkiye’nin gündeminin ilk sırasında aylardır konuşulan, tekrarlanan İstanbul yerel seçimleri bugün gerçekleşti.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine göre rekor bir oy farkıyla İstanbul'da yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Tam bu sırada Habertürk ekranları ilginç anlar yaşandı. Habertürk'teki seçim özel programında moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın "Binali Yıldırım birazdan kaybettik açıklaması yapacak" sözleri üzerine Nagehan Alçı, Didem Yılmaz'a yayından ayrılmak zorunda olduğunu ileterek stüdyoyu terk etti.

Alçı, stüdyodan ayrılırken, Fatih Altaylı, "Nagehan'ın meşhur cep telefonuna, meşhur mesaj geldi anlaşılan" diyerek Nagehan Alçı için espriyi patlattı.
 

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