Fatih Altaylı-Ahmet Hakan gerilimi devam ediyor !

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın 'CNN Türk AB grubunda 1. oldu' iddiası hakkında "Halk TV yakında sizi geçecek" diye yazdı.

"Sana acı haberi vereyim, bırak önündeki Habertürk’ü, sen önce arkadan gelen rakibine geçilmemeye çalış" diyen Altaylı, "Sana söylememişler belki ama senin rakibin Halk TV. Halk TV şu an ensenize binmiş vaziyette ve trend böyle devam ederse pek yakında sizin CNN’i geçebilecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Halk TV, CNN Türk’ü geçecek gibi" başlıklı yazısından ilgili kısımlar şöyle;

"Hürriyet’in yayın yönetmenisin ama anladığım kadarı ile grubun amiral sandalında başkürekçi olarak CNN Türk’ten de kendini sorumlu hissediyorsun herhalde. O zaman sana acı haberi vereyim, bırak önündeki Habertürk’ü, sen önce arkadan gelen rakibine geçilmemeye çalış.Sana söylememişler belki ama senin rakibin Halk TV. Halk TV şu an ensenize binmiş vaziyette ve trend böyle devam ederse pek yakında sizin CNN’i geçebilecek gibi duruyor. Şaka yapmıyorum. TİAK daha kesinleşmiş rakamları yayınlamadı ama dün oturup günlük raporlardan yola çıkarak bir hesap çıkarttım. Şubat ayında tüm günde “yüksek eğitimli” ve “yüksek gelirli” olduğu için senin çok sevdiğin AB grubunda Halk TV sizi neredeyse geçiyormuş. Kıl payı farkla arkanızda kalmış.Senin CNN Türk Şubat ayında AB grubunda tüm günde 1.53 izlenme payı elde etmiş. Halk TV ise hemen dibinize gelmiş ve 1.5 izlenme payı yakalamış. O yüzden gözün arkada olsun. Son düzlükte Halk TV gelip üzerinizden geçmesin!"

"AT YALANI SEVSİNLER İNANANI..."

Altaylı yazısının devamında Ahmet Hakan'a yönelik ifadelerini sertleştirdi:

"Okur bilmez salla gitsin. Öyle değil Ahmet Hakan. Okur da bilir, biz de biliriz. At yalanı sevsinler inananı dönemi zannettiğiniz bu dönem öylesi bir dönem değil." diyen Altaylı "Herkes her şeyi biliyor, görüyor. Susuyorsa terbiyesinden susuyor. Senin gibi bazıları da bunu “Benden korkuyorlar” diye algılıyor. Ama kusura bakma ben yalan dolan karşısında fazla susamıyorum."

"DELİKANLI OL"

Yazısının sonunda Ahmet Hakan'a "delikanlı ol" diye seslenen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Dergahta çorbadan, Nişantaşı’nda şaraba, sonra yeniden çorbaya geçebilirsin. Hayallerini süsleyen sosyete güzellerine de uzanabilirsin. Hiç karışmam. Yeter ki delikanlı ol. Yeter ki yalan söyleme. Başkalarının emeklerine saygısızlık yapma. Benim CNN çalışanlarının emeğine saygım var. Sen de Habertürk çalışanlarının haftada 7 gün, günde 24 saat canla başla yaptıkları işe saygı duy."