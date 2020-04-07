İsmail Saymaz’dan Erdoğan’a sert tepki

Fox TV Ana Haber sunucunu ve gazeteci Fatih Portakal, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan ve BDDK, Portakal’ın attığı bu tweet nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

İSMAİL SAYMAZ’DAN TEPKİ

Gazeteci İsmail Saymaz da yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:”Fatih Portakal’ın tweetinde suç yok, eleştiri var, ironi var. İroniye dava açacak hale gelindiyse vay halimize.”

NE OLMUŞTU ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Portakal hakkında şikayete neden olan paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanayasını Milli Mücadele dönemindeki tekalif-i milliye emirlerine benzetmesini eleştirmişti.

Portakal paylaşımında; “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” demişti.