Nevşin Mengü'den Kıraç'a çok sert yanıt

Şarkıcı Kıraç’ın ‘şehirli kadınlar çocuğa bakmıyor’ açıklaması büyük tepkilere neden oldu.

Kıraç Posta’ya konuşmuş, "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Kadınlar sanıldığı gibi duygusal değil. Boşanmalara bakınca bunu anlayabilirsiniz. Boşanan kadın 3 ayda toparlıyor kendini boşanan adam ise darmaduman oluyor" demişti. Gazeteci Nevşin Mengü, Kıraç’a kişisel Twitter hesabından yanıt verdi.

Öte yandan, Kıraç’ın sözlerine Buket Aydın’dan da eleştiri geldi. Aydın, ”Senelerce annem çalışırken sevgili babacığım bana çok kahvaltı hazırlamıştır. Hayat müşterektir. Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor” diyerek tepki gösterdi.

KIRAÇ NE DEMİŞTİ ?

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan ünlü şarkıcı Kıraç "Şehirli kadın çocuğa bakmıyor, evde kahvaltı bile hazırlamıyor" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Buket Aydın'dan Kıraç'a çok sert tepki