Nevşin Mengü'ye çirkin saldırı!

Gazeteci Nevşin Mengü, Çoklu Baro Yasa Tasarısı'nın dün gece yarısı komisyondan geçmesine "Çoklu baro yasa tasarısı gece 03.20de komisyonda geçti. Hayırdır yangından mal mı kaçırıyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mengü'nün bu ifadelerine Twitter üzerinden yanıt veren İbrahim Güngör isimli kişi "Günaydın bayan ıslak" ifadelerini kullandı.

Daha önceden AK Parti ve Başbakanlık'ta tanıtım medya'da görev aldığını belirten Güngör'ün bu ifadelerine tepki yağdı.

İBRAHİM GÜNGÖR KİMDİR?

İbrahim Güngör, TCC Turizm danışmanlık firması'nın Yönetim Kurulu Başkanı. Firmanın tanıtımına göre; uluslararası standartlarda Sağlık, Eğitim, Emlak, Dış ve İç Ticari hususlarında danışmanlık hizmeti veriyor.

TCC Turizm Danışmanlık, Yükseköğretim Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi gibi kurumlara danışmanlık hizmeti veriyor.