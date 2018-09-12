Reha Muhtar'dan Fatih Altaylı'ya belaltı suçlama

Medya dünyasının iki devi Reha Muhtar ve Fatih Altaylı, yıllardır birbirlerinden nefret eder. Her fırsatta kavga ederler.

Ama son kavga, giderek büyüyecek ve karakolda bitecek gibi.

Fatih Altaylı, Demet Akalın’ın boşanma kararı için Habertürk'teki köşesinde şunları yazmıştı:

"Hani iyi günde kötü gündeydi. Hani hastalıkta ve sağlıktaydı. Eve haciz haberi ile boşanma davası haberi aynı gün mü gelmeliydi! Hiç olmazsa birkaç hafta, hadi olmadı birkaç gün sabredemez miydiniz!"

Bunun üzerine Reha Muhtar’da, Fath Altaylı’yı hedef alan şöyle bir tweet attı:

“ Türkiye Fatih Altaylı’ların ünlü evlilikleri üzerine racon kesebildiği bir ülke. Biri kalkıp Altaylı’ya sen başkalarını hangi evlilik kriterlerleriyle yargılıyorsun? Ofisindeki golf sopasıyla mı, Swiss Otel baskınıyla mı GS Cemiyeti önünde kaldırıma oturup ağlamalarınla mı dese ?.

Türkiye Fatih Altaylı’ların ünlü evlilikleri üzerine racon kesebildiği bir ülke. Biri kalkıp Altaylı’ya sen başkalarını hangi evlilik kriterlerleriyle yargılıyorsun? Ofisindeki golf sopasıyla mı, Swiss Otel baskınıyla mı GS Cemiyeti önünde kaldırıma oturup ağlamalarınla mı dese. https://t.co/KBZYlANpw1 — Reha Muhtar (@Reha_Muhtar) 12 Eylül 2018

Reha Muhtar’ın bu şifreli tweet’i aslında çok netti.

Muhtar, Altaylı’yı mealen şöyle suçluyordu:

“ Kardeş, sen evlilik üzerine ahlak dersi verecek son insansın. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Ofisinde, Swiss Otelde, GS Cemiyetinde olanları bir anlatırsam, sokağa çıkamazsın. Otur oturduğun yerde. “

Acaba Fatih Altaylı, ofiste, otelde, GS Cemiyetinde, evli bir insana yakışmayan neler yaşamıştı, buralarda neler olmuştu ?

Biz bunu bilmiyoruz.

Reha Muhtar bu konuları önümüzdeki günlerde ayrıntılı olarak twitter’da yazacak mı ?

Biz bunu da bilmiyoruz.

Fatih Altaylı, bu suçlamalar ne yanıt verecek ?

Biz bunu da bilmiyoruz.

Ama çok iyibildiğimiz bir şey var.

O da, Reha Muhtar’ın, geçmişte kendisiyle çok uğraşan ve canını sıkan Fatih Altaylı’yı, hazır yakalamışken, peşini bırakmayacağı.

Ne olacağını, bekleyip, hep birlikte göreceğiz.

Babıali’de şenlik var dostlar, şenlik…