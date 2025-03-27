Protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan BBC muhabiri sınır dışı edildi

İstanbul'da protestoları takip eden BBC Muhabiri Mark Lowen, dün otelinden gözaltına alındı. Lowen, 17 saat gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edildi.

BBC tarafından yapılan açıklamada, Lowen’e "kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir belge verildiği bildirildi.

Daha önce beş yıl boyunca BBC’nin Türkiye muhabiri olarak görev yapan Lowen, yaptığı açıklamada, "Büyük sevgi beslediğim ve bir dönem yaşadığım bir ülkeden bu şekilde sınır dışı edilmek son derece üzücü. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik, her demokrasinin temelidir" dedi.

BBC News CEO’su Deborah Turness ise olayı "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Mark, Türkiye hakkında derin bilgiye sahip çok deneyimli bir gazetecidir ve yalnızca işini yaptığı için böyle bir muameleye maruz kalmamalıydı. Türkiye’deki gelişmeleri tarafsız ve adil biçimde aktarmaya devam edeceğiz."