Radyocu Cem Arslan'ı bıçaklayan kadın zanlıya 3,5 yıl hapis

Beyoğlu'nda, ünlü radyo programcısı Cem Arslan'ı sırtından bıçaklayan Müge Arcan hakkında 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 3 Ekim günü Gümüşsuyu İnönü Caddesi üzerinde saat 20.10'da meydana geldi. Özel bir radyoda program yapan ünlü radyocu Cem Arslan, akşamki programının ardından binadan çıkarak Taksim yönüne yürümeye başladı.

Bu sırada, Arslan'ı takip eden 40 yaşındaki Müge A., iddiaya göre, "Seni geberteceğim" diyerek elindeki ekmek bıçağıyla ünlü radyocuyu bıçaklamaya başladı. Bıçağı 4-5 kere saplayan Müge A., Cem Arslan'ın yere düşmesinin ardından, başında beklemeye başladı.

Ünlü radyocu Gümüşsuyu Askeri Hastanesi (GATA)'nde tedavi altına alınırken, saldırgan Müge A., olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Müge A., Arslan'ı isteyerek bıçakladığını kaydetti. Adli Tıp Kurumu tarafından ünlü radyocunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

3,5 YIL İSTENDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, Müge A. hakkında "Tehdit ve yaralama" suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede, Cem Arslan'ın bıçaklandığı gün yanında Mücahit Seven ve Sinem Kartal'ın olduğu kaydedildi. 3,5 yıla kadar hapsi istenen Müge A., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.