Radyospor ve Ajansspor Kadrolarını Genişletmeye Devam Ediyor!

Saran Group bünyesinde bulunan Radyospor ve Ajansspor, zengin içeriğiyle sporseverlerle buluşurken, spor dünyasının önemli isimleriyle de kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Her iki marka da 2020 yılı içerisinde birçok önemli ismi bünyesine kattı. Şimdi de FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Bülent Yıldırım Radyospor ve Ajansspor ailesine katıldı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Bülent Yıldırım, Türkiye’nin ilk spor radyosu Radyospor’da spor dünyasındaki gelişmeleri, VAR kararlarını, tartışmalı penaltı pozisyonlarını ve haftaya damga vuran tüm olayları her Pazartesi “Bülent Yıldırım'la Var Odası” programı ile dinleyicilere aktarmaya hazırlanıyor. Program 15 Haziran Pazartesi itibarıyla sporseverlerle buluşacak.

Yıldırım ayrıca, Türkiye'nin en çok takip edilen spor sitelerinden Ajansspor.com’da, futbol gündemini kaleme alacak. Yıldırım, kendine has tarzıyla haftanın çarpıcı gelişmelerini spor meraklıları ile paylaşacak.

Bülent Yıldırım Kimdir?

Bülent Yıldırım, 1 Mart 1972 Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. 1990 yılındaki ÖSS imtihanında Kayseri birincisi olan Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Yıldırım, 1996 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak iş hayatına başlar. Süper Lig'e terfi ettiği 2003 senesinde aynı zamanda, kurul başkan yardımcılığı görevine de terfi eder ve görevini FIFA hakemliği göreviyle eşzamanlı olarak yürütür. Yıldırım, FIFA hakemliği döneminde de başarılı yurt dışı performansı sonucu 1. kategoriye kadar yükselir, üst düzey maç ve turnuvalarda görev alır.

2015 yılında Ekonomi Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrılarak, zamanın Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık 'Profesyonel Hakemlik Sözleşmesi' imzalayan ilk 9 profesyonel hakem arasına katılır. 26 sene yürüttüğü hakemlik kariyerinde Yıldırım’ın, 257 tanesi süper lig maçı olmak üzere, toplam 522 resmi lig maçında yer aldığı kaydedilmiştir.

Yıldırım ayrıca, Hollanda’nın Amsterdam kentinde 2016 senesinde gerçekleştirilen IFAB’ın ilk VAR seminerine katılarak ülkemizi temsil etmiş ve VAR Protokolü'nün ilk Türkçe çevirisinde önemli katkılar sağlamış Türkiye liglerindeki ilk resmi uygulama olan Süper Kupa Finali'nde VAR olarak görev yapmış olup, Türkiye’de VAR konusunda uzman isimlerden birisidir.