TRT’den Mahzuni Şerif'e yakışıksız anma

Âşık Mahzuni Şerif’i yitireli 18 yıl oldu. Türküleriyle herkesin gönlünde yer edinmiş olan sanatçı için koronavirüs sebebiyle online anma konserleri düzenlendi.

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'ın haberine göre, önceki gün İstanbul Radyosu’nca gerçekleştiren ve TRT TÜRKÜ Radyo kanalında yayımlanan Yaşar Özürküt’ün yapmış olduğu “ÖYKÜLERİYLE TÜRKÜLER” programının sonlarına doğru, Mahzuni Şerif’in özel hayatı anlatıldı.

Bir ozanı türküleriyle değil de özel yaşamıyla anmanın büyük bir saygısızlık olduğunu söyleyen, Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Eğitimci ve Türk Halk Müziği Araştırmacısı Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir, programda ozanın türkülerinin anlamlarının da yanlış anlatıldığını dile getirdi.

Özdemir, “Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri türküsü tamamen Mahzuni’nin siyasi nedenlerle tutuklanması ile ilgilidir. Türkünün içerisinde ‘Ozanın Dövülmesinden,’ bahsedilir. Bu türkünün söylendiği programda vurgulandığı gibi yaşanmış olayla ilgisi bulunmuyor. Tamamen siyasi olarak tutuklanması ile ilgilidir. Aynı şekilde ‘Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı’ emperyalizme ve kapitalizme karşı bir söylem olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum” diyor.