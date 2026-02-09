Rasim Ozan Kütahyalı FETÖ'cü davasını kaybetti

  1. Anasayfa
İktidara olan yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun bir sosyal medya paylaşımında kendisine yönelik "FETÖ'cü" dediği için açtığı davayı kaybetti.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Hocaefendi’ye açık mektup!” başlıklı yazısına "Nagehan Alçı konuşur da Rasim Ozan Kütahyalı susar mı? Bu FETÖ’cüler niye dışarıda... Açıklayan var mı..." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı’nın şikâyetiyle Eminağaoğlu hakkında İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama başladıktan sonra Alçı şikâyetinden vazgeçerken Eminağaoğlu’na “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan bin 740 TL adli para cezası verildi.

Kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan Eminağaoğlu, “Müştekiler 15 Temmuz öncesi Fetullah Gülen lehine övücü sözler sarf ediyordu ve eleştirilmeleri doğal” dedi, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurguladı. AYM ise “Anayasa'nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.

AYM’nin hak ihlali kararı sonrası 5 Şubat 2026’da İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yeniden yargılamada, savcı esas hakkındaki mütalaasında, “Her ne kadar sanık hakkında sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de iddianameye konu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı değerlendirilmekle suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi. Hakim de “Suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle Eminağaoğlu’nun beraatına karar verdi.

 

