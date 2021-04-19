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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Erdoğan'ın danışmanına şok sözler

Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Korkmaz Karaca'ya ''Kapalı Çarşı kaşarı" sözlerini sarf etti.

Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz’in arasındaki tartışmayı değerlendiren Korkmaz’ın mesajını ekranda okudu.

Korkmaz’ın mesajının ardından, Rasim Ozan Kütahyalı, “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesidir o. Kapalı Çarşı kaşarıdır. Sıfırdan yükselmiş, bu piyasaları… Bu onun için övgüdür. 11-12 yaşından beri finans piyasasında. Çok tatlıdır, çok da iyi adamdır. Ayrıca Galatasaray kongre üyesi” dedi.

Kütahyalı’nın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca için, “Kapalı Çarşı kaşarıdır” şeklinde hakaret içeren ifadeler kullanması dikkat çekti.

 Daha önce Kütahyalı yine Beyaz TV ekranlarında Boşnaklara belden aşağı hakarette bulunmuştu.

Etiketler rasim ozan erdoğan danışman kapalı çarşı kaşarı
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