  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 27 Mayıs 2020 13:50

RTÜK Başkanı mahkemeye başvurdu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya veya farklı mecralarda hakkında yapılan tehdit ile hakaretleri savcılığa verdiğini duyurdu.

RTÜK Başkanı mahkemeye başvurdu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Şahin, 'Sosyal medya; hakaret, küfür ve tehdit yeri değildir' notuyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma ve Üst Kurulumuza gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaret ve tehditlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil edenler ve mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır."

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
suç duyurusu , rtük , dava , mahkeme , yasal işlem , ebubekir şahin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM