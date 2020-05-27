RTÜK Başkanı mahkemeye başvurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Şahin, 'Sosyal medya; hakaret, küfür ve tehdit yeri değildir' notuyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma ve Üst Kurulumuza gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaret ve tehditlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil edenler ve mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır."