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RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, bugün başkanlık seçimi için yapılan Üst Kurul toplantısını Başkanvekili Orhan Karadaş yönetti.

Yapılan oylamada Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanlığına seçildi, Orhan Karadaş da yeniden Başkanvekili oldu.

Dört yılı aşkın bir süredir yürüttüğü RTÜK Başkanlığı döneminde hayata geçirilen çalışmalara işaret eden Şahin, "Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik. Milli güvenliğimizi ön planda tutarak, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla geçit vermedik. Toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı yayınlar için mücadele ettik. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimizi önceleyen yayın içerikleri için sürekli çalıştık" ifadelerini kullandı.

Yaptırım gücünü kullanmayı hep geri plana atarak diyaloğu öncelediklerini dile getiren Şahin, tüm ikaz ve hatırlatmalara rağmen yanlışta ısrar edenlere de "dur" dediklerini belirtti.

 

Etiketler RTÜK Başkanlığı RTÜK rtük başkanı ebubekir şahin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
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